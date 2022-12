Pastorello: "Sarr era del Toro, poi il blitz Chelsea..."

Il difensore a lungo seguito anche dal Milan

Difensore centrale o esterno di proprietà del Chelsea che ora è in prestito al Monaco: cresciuto nel Nizza, nel 2020 è stato preso dal Porto da dove è approdato a Londra. Interessante, l’analisi proposta da Pastorello: comprende la scelta di Sarr, ovviamente allettato dalla possibilità di trasferirsi in Blues, però conferma che altro sarebbe stato il passaggio utile per la sua crescita: «Gli avevo consigliato l’Italia, avevamo l’accordo con il Torino ma mentre stavamo trattando è spuntato il Chelsea e lo ha acquistato. Anche il Milan lo ha seguito a lungo, con Maldini e Massara ne abbiamo parlato più volte. Adesso vedremo come muoverci: si sarebbe aspettato di giocare un po’ di più, anche se a Monaco sono contenti di lui. Per qualità - parliamo di un terzino nella difesa a 4 o di un braccetto di sinistra in un reparto a 3 - resto convinto che in A possa fare molto bene». Dovesse partire Djidji, chissà che Sarr non possa adesso diventare un’opzione per Vagnati.