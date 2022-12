Touré, Cheddira e... Il Toro segue anche i talenti della B

TORINO - Si parlava e si scriveva, nelle scorse settimane, dell'interesse di Davide Vagnati per Touré, centrocampista del Pisa, 24 anni, 17 presenze e 2 gol in questo campionato cadetto. Il Pobega della B è l'etichetta che gli è già stata affibbiata, per le sue qualità ma anche per le doti atletiche e la statura. E ora si è scoperto che il club granata ha effettuato dei sondaggi anche per l'attaccante del Bari e della nazionale marocchina, Cheddira, capocannoniere della B con 9 reti, più 5 assist-gol e altre 5 reti in Coppa Italia. Anche lui 24enne, reduce da un paio di presenze assai recenti al Mondiale in Qatar. Il Torino sta cercando di capire se il Bari è disposto a trattarne la compravendita già a gennaio. Non deve stupire che il club granata stia guardando con interesse anche ai profili che meglio si sono messi in evidenza in questi mesi nel torneo cadetto: i costi contenuti fanno la differenza, data la crisi in cui versa in generale il calcio italiano.