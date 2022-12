"Torino, Barath fa per te"

TORINO - Più giovane di 4 anni di Idrissa Touré, altro centrocampista di qualità da tempo osservato speciale di Davide Vagnati, anche Peter Barath è dotato di buon fisico ed è un talento emergente. Per il 20enne ungherese il Torino ha già avviato una trattativa con il Debrecen, società proprietaria del cartellino. Tutti e due sono dotati di un fisico statuario: un metro e 87 il tedesco del Pisa, “il Pobega della B”; un metro e 85 il magiaro, che oltretutto costa poco più della metà dell’ex centrocampista della Juventus Under 23. Di Touré si era scritto parecchio nell’ultimo mese, ma le richieste vicine ai 4 milioni avevano poi raffreddato gli umori del dt granata. In questi giorni sono invece decollati i colloqui con i vertici del Debrecen dopo una serie di sondaggi mirati con i rappresentanti del centrocampista ungherese, attraverso un intermediario italiano. Barath è agganciabile con una spesa più modica, un paio di milioni. Il suo legame in patria è in scadenza al prossimo 30 giugno, ma la società ungherese vanta un diritto di prolungamento di altri 12 mesi: una situazione contrattuale non immediatamente vantaggiosa e lineare come quella di un giocatore vicino a liberarsi a parametro, ma che pur sempre rappresenta un assist per un club interessato.

Barath, la storia Cresciuto nel Debrecen, Barath esordì in prima squadra già a 17 anni. In appena un biennio ha messo assieme ben 52 presenze nel massimo campionato ungherese, condite da 4 reti e 7 assist gol. Cui aggiungere 6 gettoni nella Coppa nazionale e le partite nelle varie nazionali giovanili tra l’Under 17 e la 21, sino all’exploit di quest’anno. Allorché è stato ripetutamente convocato anche nella nazionale maggiore, fino a conquistarsi l’esordio il 17 novembre nel 2 a 2 contro il Lussemburgo. Centrocampista centrale di piede destro, mescola doti di regia con caratteristiche tipiche di una dinamica mezzala. La statura e il fisico lo avvantaggiano anche nel gioco aereo, nell’opera di frangiflutti e negli inserimenti in avanti in velocità. Non a caso rappresenta uno dei profili migliori del calcio magiaro nella sua categoria d’età, per qualità acclarate e potenzialità di crescita. Un identikit che ci conferma chi lo fece debuttare appunto in nazionale, un mese e mezzo fa. Ovvero il ct degli ungheresi, l’italiano Marco Rossi, ex difensore cresciuto manco a dirlo nel vivaio granata tra gli Anni '70 e '80.