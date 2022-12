Torino, idea Vazquez: tanto talento ma poco spazio nel Valencia di Gattuso

TORINO - Il Toro non smette di valutare possibili candidati per le corsie laterali. Anche perché prima di rivedere Stephane Singo e Ola Aina in campo ci vorrà ancora un po’ di tempo. L’ivoriano dovrebbe iniziare un programma differenziato a partire dai primi giorni dell’anno, mentre le tempistiche legate alle condizioni del nigeriano non sono ancora chiare. Quest’ultimo caso in particolare desta un pizzico di preoccupazione, visto e considerato che l’esterno cresciuto nel settore giovanile del Chelsea è fermo ormai da due mesi. Così il Toro tiene caldo il discorso legato a Jesus Vazquez . L’esterno sinistro spagnolo, classe 2003, è uno dei giocatori maggiormente seguiti da Davide Vagnati ed Emiliano Moretti , che lo hanno visto recentemente all’opera anche in Spagna.

Torino, la concorrenza per Vazquez

Tuttavia, non ci sono solo i granata sul giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo in patria: fortissima, infatti, è la concorrenza del Getafe, che in questo momento sembra vicino ad aver trovato un accordo di massima col Valencia, proprietario del cartellino di Jesus Vazquez. Con Rino Gattuso, finora, ha trovato troppo poco spazio: appena quattro gettoni in Liga, due di questi spesi ad inizio stagione nelle prime due partite. Poi al suo posto sono stati impiegati prima Lato, anche lui declassato col passare delle settimane, e successivamente Gaya, che ha chiuso la prima parte di stagione con tre preziosi assist. Il figlio dell’ex attaccante Braulio, intanto, sta continuando ad allenarsi col Valencia, in attesa di trovare la soluzione ideale per il suo futuro. Al Toro piace molto, ma servono circa 5 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo. Anche perché i granata non hanno alcun interesse a prendere Jesus Vazquez in prestito: il discorso fasce merita un particolare occhio di riguardo. Per accontentare Juric serve un giocatore sul quale poter investire non solo pensando al presente, ma soprattutto concentrandosi sul futuro.