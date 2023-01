Torino, blitz Moretti: sul tavolo Singo, Duncan e Kyriakopoulos

TORINO - Si rivede Moretti sulle tribune di uno stadio (ieri, al Franchi per Fiorentina-Sassuolo 2 a 1) e la cosa non deve stupire non solo o non tanto perché il vicedt del Torino è abituato a passare da una città all’altra in Italia come all’estero (è parte del suo lavoro), ma soprattutto giacché pure le partite diventano di questi tempi occasioni utili per incontrare altri dirigenti e procuratori. Vogliamo definire questi appuntamenti una dépendance del mercato? Nulla nasce per caso, con le trattative aperte. E con Vagnati obbligato sulla carta ad andare a dama a ripetizione di qui a fine mese: sia per quanto riguarda il mercato in uscita, sia per i rinforzi da consegnare a Juric già soltanto «per completare la rosa», come comprensibilmente continua a sottolineare il tecnico croato. Un terzino di spinta, possibilmente sinistro; un centrocampista di piede mancino; un trequartista, con Praet in prima fila; e un attaccante, con Shomurodov al momento il più vicino al Torino: ruolo per ruolo, sono questi i 4 rinforzi richiesti da Juric a Cairo e Vagnati. A far da contraltare, l’esigenza della società di sfoltire l’organico e, là dove possibile, di incassare denaro per finanziare il mercato in entrata. E qui possiamo far riferimento alle partenze man mano previste, in assenza di specifiche necessità, di Bayeye, Seck, Adopo se non Ilkhan, Edera, fors’anche Karamoh. Più eventuali cessioni strategiche: di Aina o Djidji, essendo in scadenza al 30 giugno; o di Singo e Lukic, ferma restando la loro volontà di non rinnovare il legame attuale, che si esaurirà già nel 2024 (e in estate il loro valore scenderà per forza, a meno di un anno dalla conclusione del contratto). Senza dimenticare Berisha, che ha chiesto di essere ceduto per tornare a giocare con una certa continuità.