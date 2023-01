Toro, in bilico il futuro di Adopo: lo vuole il Cagliari

TORINO - Poco più di una settimana fa, a San Siro, Michel Adopo segnava quello che, per sua stessa ammissione, è stato il gol più importante della sua carriera (almeno per il momento). Una notte da protagonista come quella vissuta in Coppa Italia certo la sognava di tempo e il centrocampista sperava potesse diventare una sorta di trampolino di lancio per la sua carriera al Torino; contro lo Spezia è invece tornato ad accomodarsi in panchina e non ha avuto a disposizione nemmeno un minuto : nelle gerarchie di Ivan Juric è alle spalle di Sasa Lukic, Samuele Ricci e Karol Linetty, senza considerare che nel caso in cui dovesse arrivare anche Ivan Ilic dal Verona lo spazio a sua disposizione si ridurrebbe ulteriormente. Per questo in casa Torino si sta ora valutando l’ipotesi di una cessione , magari in prestito , del centrocampista francese. Ci guadagnerebbero tutti: Adopo , che avrebbe maggiore possibilità di giocare, il Torino , che vedrebbe il proprio calciatore giocare con continuità e crescere.

Il Cagliari su Adopo

Ma per far sì che questa condizione di guadagno generale avvenga sono imprescindibili due condizioni: la prima è che ci sia una squadra interessata al calciatore - è da segnalare l'interesse del Cagliari, con cui i rapporti sono ottimi, in particolare quelli tra i due presidenti -, la seconda è che Adopo rinnovi col Toro il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. La trattativa è già iniziata, ma il momento delle firme non è ancora giunto. «Parliamo con il Torino da qualche mese. Ci troviamo molto bene qui, i rapporti con allenatore e società sono bellissimi. L’intenzione è di andare avanti insieme, ma vorremmo anche la certezza che Michel possa avere spazio», aveva spiegato negli scorsi giorni Yvan Le Mée, il procuratore del centrocampista francese. Insomma, i presupposti per far sì che Adopo rinnovi con il Torino ci sono, ma ciò che il centrocampista chiede è di essere preso seriamente in considerazione da Juric per il futuro, anche se prima dovesse trasferirsi in prestito in Sardegna. Di un'eventuale cessione del numero 21 se ne riparlerà però soltanto dopo l'eventuale arrivo di Ilic: senza l'acquisto del centrocampista serbo la cessione dell'ex Primavera sarebbe bloccata.

Da Bayeye a Seck a Rauti: il futuro

Adopo non è l’unico calciatore che potrebbe lasciare il Torino in questi ultimi giorni di calciomercato: la Reggina continua a restare in pressing su Brian Bayeye sperando di riuscire alla fine a convincere Vagnati a cederlo in prestito (l’arrivo di Ferrer libererebbe il terzino francese), mentre il Genoa monitora la situazione riguardante Demba Seck. Poi c’è il caso Nicola Rauti: l’attaccante ex Primavera è al momento in prestito alla Spal, ma non sta trovando molto spazio e potrebbe quindi scendere di categoria per giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce c’è il Foggia.