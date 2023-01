Torino, Ilic e la prima volta al Filadelfia con Juric

TORINO - La testa è a mercoledì, a Firenze (ore 18) per i quarti di finale della Coppa Italia. C’è la concreta possibilità di raggiungere la semifinale e, dopo la vittoria in campionato dei granata al Franchi, le speranze sono vive. Oggi pomeriggio Juric proverà la squadra che ha in mente di schierare per agguantare un risultato di prestigio che darebbe lustro alla stagione granata. E nell’occasione terrà sotto stretta osservazione anche il neo acquisto Ilic (manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare a ore): ieri è stato al Filadelfia per conoscere l’ambiente, e parlare con Juric dopo essere stato a Verona a ritirare i suoi effetti personali. L’ex veronese, dunque, se arriverà il nulla osta in mattinata, oggi si allenerà con il gruppo e sarà convocato, ma il suo impiego dall’inizio dipenderà dai fattori Lukic e Linetty. Si aspetta di capire se il primo accetterà il trasferimento al Fulham. Se la trattativa dovesse arenarsi, probabilmente Sasa giocherebbe dall’inizio visto che Juric stravede per lui. Se invece dovesse partire, Ilic entrerà in concorrenza con l’usato sicuro Linetty. Probabilmente il colpo di mercato (perché di questo si tratta, visto che dopo lunghe trattative è stato soffiato al Marsiglia) troverà spazio, nella peggiore delle ipotesi, a partita in corso: il calciatore, che ha voluto il Toro, non vede l’ora di giocare, rendersi utile e cominciare ufficialmente la nuova avventura in granata per compiere un ulteriore salto di qualità. Oggi sarà una giornata importante non solo per capire se l’iter burocratico di Ilic andrà a buon fine. Nell’allenamento del pomeriggio, infatti, il tecnico croato dovrà valutare con molta attenzione le condizioni di Zima. Il suo recupero è importante visto che Djidji per mercoledì è squalificato: il difensore ieri si è allenato a parte e oggi proverà a forzare assieme ai compagni. Serve il suo recupero, almeno perla panchina. Zima da un po’ di tempo si porta dietro un problema al menisco che lo staff sanitario granata sta gestendo con attenzione giorno dopo giorno. Se il risultato del test sarà positivo, allora sarà convocato. E’ probabile che, col tempo, la sua situazione clinica dovrà essere risolta in maniera definitiva con l’intervento chirurgico.