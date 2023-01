Ilic: «Toro grande club. E ritrovo Juric!»

TORINO - Primi lampi granata di Ilic, prime dichiarazioni e saluti ai tifosi del Toro. «Sono molto contento del mio trasferimento in granata, il Toro è un grande club. Ritrovo mister Juric, che è stato il mio primo allenatore in Italia quando sono arrivato all’età di 19 anni. E con Juric sono convinto di compiere un altro salto di qualità. Ritrovo anche alcuni miei compagni della Nazionale serba. Qui ho ricevuto subito tanti sorrisi. E per questo voglio dire grazie a tutti per questa grande opportunità. E ai tifosi dò l’appuntamento allo stadio, assieme ci divertiremo. Ho scelto il numero 8 perché era l’unico disponibile, non ho problemi in tal senso tanto i numeri non vanno in campo. Nella vita privata mi piace stare con la famiglia, come hobby seguo tutti gli sport e mi rilasso con la play station. Ma la mia testa è rivolta alla mia attività. E quella granata è un’opportunità che non posso sprecare». L’ex veronese, che nel pomeriggio si è allenato con la squadra, ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche. Conosce alla perfezione il sistema di gioco di Juric e contro la Fiorentina potrebbe anche debuttare dall’inizio o a partita in corso. Lui è pronto, non vede l’ora.