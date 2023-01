Calciomercato Torino, ecco Gravillon: tentativo di scambio Ilkhan-Vieira

TORINO - Ultime ore di mercato molto intense per il Torino che continua a lavorare in entrata. Dopo l'arrivo di Ilic, il club granata si prepara ad accogliere Gravillon. Trattativa in dirittura d'arrivo per il difensore classe 1998 al momento in forza al Reims in Ligue 1. Il francese, cresciuto in Italia nelle giovanili dell'Inter, è vicino al trasferimento alla corte di Ivan Juric. La trattativa ha subito un’accelerata e l’intesa tra le parti è stata raggiunta, nelle prossime ore si attende l'ufficialità. Gravillon non è un volto nuovo nel panorama del calcio italiano visto che indossato le maglie, oltre a quella nerazzurra, di Pescara, Sassuolo e Ascoli.