Il Torino comunica "di aver ceduto al Fulham Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sasa Lukic". Il club granata "ringrazia Sasa per l’impegno e per il contributo offerto in questi anni vissuti insieme e lo saluta con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera". Arrivato nel 2018 dal Partizan Belgrado, in maglia granata Lukic vanta 135 presenze e 13 gol. Al Fulham raggiunge il suo connazionale Alexandar Mitrovic.