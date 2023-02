Non solo Nzola: così il Toro vuole rinnovarsi in attacco

TORINO - A caccia di un bomber. A tutti i costi. Con questo delicatissimo ruolo non si scherza più, c'è bisogno di un sacrificio finanziario per colmare il vuoto. Perché Sanabria, pur giocando bene, segna poco e Pellegri continua a convivere con i problemi fisici. La trattativa più avanzata porta a La Spezia dove gioca Nzola. Il suo contratto scade nel 2024 e i liguri a luglio lo daranno via per non arrivare a perderlo a parametro zero. Con 5-6 milioni si può chiudere. Piace tantissimo anche il marocchino Cheddira del Bari, ma è più facile che vada al Napoli, visto che i rapporti tra le società sono naturalmente buonissimi. Attenzione, tuttavia, a eventuali sorprese.