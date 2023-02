Juric: "Resto nel Toro solo se non me ne vendono altri 7"

TORINO - Juric mette le mani avanti, in vista della prossima stagione: quel che si sapeva, quel che si scriveva da tempo, quel che si era percepito in questi mesi adesso si è trasformato anche in una dichiarazione chiara, chiarissima, sul suo futuro nel Toro: in bilico, al momento. Dichiarazione che arriva nella notte post derby. Gli chiedono se rimarrà di sicuro, a fine campionato, forte del contratto sino al 2024. Juric è secco, inequivocabile, determinato, onesto nella disamina. Non prende in giro nessuno e non tollera nemmeno di essere preso in giro: “Cosa farò? Dipende. Dipenderà da cosa succede. Vedremo. Penso a Ilic, Ricci, Buongiorno, Singo, Schuurs, Sanabria, Vlasic e altri ancora, vedo che c’è un futuro con loro e attorno a loro… Però se perdiamo di nuovo un giocatore dopo l’altro, come l’anno scorso che alla fine erano andati via 7 titolari, allora no, non resto, assolutamente no, sarebbe il solito andazzo. Perché poi sarebbe difficilissimo continuare a lottare a metà classifica, non sarebbe certo scontato: figurarsi cercare di muovere persino dei passi in avanti! Se invece ci sarà la volontà di creare uno zoccolo duro e così sarà, con poi la possibilità di inserire qualche rinforzo mirato, allora certo che rimarrò, e non solo volentieri. Ma con grandissima voglia e tanto orgoglio. Ma dovrò anche meritarmelo, di restare. Perché per prima cosa sono io che devo meritarmi il Toro. Ma poi, come ho detto, dipenderà da cosa succederà, da cosa vorrà fare la società a fine stagione”. E così il sipario è stato definitivamente aperto: sul palcoscenico sta a Cairo e solo a Cairo, ora, rispondere con i fatti, non a parole. A cominciare dai riscatti chiave dei giocatori in prestito, tra maggio e giugno: Vlasic, Miranchuk, Lazaro.