Torino su Parisi: Vagnati in missione a Monza

TORINO - Missione a Monza per cercare un terzino sinistro. E così il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati , accompagnato dal suo vice Emiliano Moretti, ieri pomeriggio ha seguito dalle tribune dell’U-Power Stadium il match tra i brianzoli e l’Empoli, vinto dalla squadra di Palladino per 2-1. Osservato speciale l’esterno dei toscani, Fabiano Parisi , 22 anni, 7 presenze nell’Under 21, che il Toro aveva già messo nel mirino e corteggiato a dicembre. C’era stata una proposta di trattativa (prestito con obbligo di riscatto), ma i toscani non se la sentirono di perdere un giocatore così importante a metà stagione (in campionato, a oggi, 22 presenze e 2 gol), visto che l’obiettivo, tra l’altro molto vicino, praticamente a portata di mano, è quello di salvarsi. Ad assistere al match - per la cronaca - anche Fausto Salsano , uno degli assistenti del ct Roberto Mancini, che ha seguito con grande attenzione lo stesso Parisi, ma anche Tommaso Baldanzi, 19 anni, 16 presenze e 4 gol in questo campionato, jolly offensivo dell’Empoli. Ma torniamo a Parisi. L’Empoli acquistò il ragazzo dall’Avellino (Serie C) nel settembre del 2020 per 500 mila euro e adesso vale tra gli 8 e 10 milioni.

Il contratto di Parisi

Con il club toscano ha un contratto sino al giugno del 2025. Con l’Empoli ha vinto un campionato cadetto con Dionisi allenatore e adesso sta completando la sua maturazione con Zanetti, guarda caso due tecnici che piacciono al Toro, se mai Juric non dovesse continuare il suo rapporto con il club granata. Parisi, per la cronaca, è entrato anche nel mirino di altri club, come il Milan. E’ un elemento che piace. Il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato del futuro del suo assistito: «E’ pronto per una grande squadra. Questa sarà la sua ultima stagione con l’Empoli. Potevamo andare via già la scorsa estate, il suo percorso nel club è terminato ed è giusto che il giocatore ambisca a qualcosa di più importante. Ma adesso parlare di squadre è prematuro». Da segnalare che il Torino, rispetto ad altri club, vanta ottimi rapporti con l’Empoli: un anno fa l’ultimo affare concluso, Ricci, passato in granata per 8,5 milioni. Sicuramente più avanti il discorso verrà approfondito, visto che i granata stanno cercando un terzino (di mezzo c’è anche la più che probabile partenza di Aina in scadenza) e quello dei toscani è al primo posto nella lista preferenziale di Vagnati: la richiesta dell’Empoli attualmente supera i 10 milioni, ma con margini di trattativa. A 8 più ampi bonus si potrebbe chiudere. Senza dimenticare che i granata hanno diversi giovani interessanti che potrebbero interessare ai toscani: Bayeye, Seck e Ilkhan, tanto per non far nomi...