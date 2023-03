È morto Calleri, ex presidente di Torino e Lazio

TORINO - Per problemi cardio-polmonari è mancato a Roma a 81 anni Gianmarco Calleri, imprenditore, dirigente sportivo, ex calciatore, presidente del Torino e della Lazio, originario di Busalla in provincia di Genova. Col fratello maggiore Giorgio rilevò la Lazio nel 1986, con l’obiettivo di risanarla e rilanciarla: nel 1992 la cessione a Cragnotti. Nel 1994 l’acquisto del Torino, tenuto fino alla retrocessione in B del 1997. Al suo periodo granata, contraddittorio e contestato dai tifosi, vanno ascritti la definitiva chiusura del Filadelfia e la cessione di tanti talenti del vivaio, in testa Christian Vieri. Successivamente, per Calleri, la gestione del Bellinzona in Svizzera, dal 1998 al 2001.