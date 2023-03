Toro: Singo convocato in Nazionale

TORINO - Le prestazioni in granata, tornate su alti livelli dopo un lungo periodo di appannamento, valgono a Wilfried Singo la nuova chiamata nella nazionale della Costa d’Avorio che il 24 e il 28 marzo affronterà le Isole Comore per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Singo - che con la Costa d’Avorio ha già disputato 5 gare - è reduce nel campionato italiano da 4 partite con 2 gol: il primo contro la Cremonese, il secondo nel recente successo in trasferta centrato al Via del Mare e chiuso dalla rete di Sanabria. Nel complesso è comunque dall’inizio del 2023, che l’esterno destro è cresciuto nel rendimento, arrivando a sintetizzare fase difensiva e offensiva come in precedenza non gli riusciva.