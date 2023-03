Germania: c'è il Toro su Ducksch

TORINO - C’è anche il Toro, secondo il quotidiano tedesco Bild, tra le squadre che stanno seguendo Marvin Ducksch, ventinovenne attaccante del Werder Brema, protagonista di una positiva stagione in Bundesliga, dove ha segnato 8 reti in 25 partite. Dopo un inizio faticoso, Ducksch è salito decisamente di livello nel 2023, quando ha realizzato 5 gol in 10 match. Nell’ultimo turno, è stato protagonista veneredì con una doppietta in casa del Borussia Mönchengladbach che ha consentito al Werder di rimontare due volte e conquistare un prezioso 2-2. In questo momento il Werder è al decimo posto con 31 punti, a pari merito con lo stesso Mönchengladbach. Cresciuto nel Dortmund, Ducksch gioca a Brema dal 2021 e ha il contratto in scadenza nel 2024: la sua valutazione è di 5 milioni.