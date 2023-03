Torino, ecco chi sono i giocatori confermati

TORINO - Sono 7 i titolari del Torino, oggi come oggi, confermati per la prossima stagione: l’unica variabile può essere rappresentata dall’eventuale ricezione di offerte di mercato particolarmente allettanti, per esempio all’indirizzo di Schuurs o Singo. Nei piani del Torino, comunque, c’è intenzione di andare avanti con uno zoccolo duro formato da vari Buongiorno, Ilic, Milinkovic-Savic, Ricci, Schuurs, Singo, Sanabria. E, con questi, Gemello (che però potrebbe anche essere prestato affinché cresca altrove giocando con continuità), Gineitis, Linetty, Pellegri, Radonjic, Voivoda, Zima). In bilico sono ancora, invece, Vlasic, Miranchuk e Lazaro (diritti di riscatto costosi: oltre 30 milioni in 3), ma anche Rodriguez (che potrebbe essere ceduto: ha già 30 anni ed è in scadenza nel ’24), nonché Adopo e Karamoh (in scadenza già nel ’23; destinati a partire a parametro zero sono invece Djidji e Aina). Più che probabile, infine, il riscatto di Gravillon (3,5 milioni). Da vedersi ancora se Juric effettivamente resterà al Toro (scadenza 2024): a quel punto crescerebbero le possibilità che tra Vlasic, Miranchuk e Lazaro, almeno 2 vengano riscattati. Il tecnico dovrebbe decidere entro fine aprile.