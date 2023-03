Toro: Vlasic sfida Laurienté tra mercato e 3 punti

TORINO - All’andata non segnò: giocò bene, ma senza incidere in modo decisivo: in ogni caso, Laurienté giocò tutta la partita e uscì dal campo festeggiando la vittoria ottenuta in extremis dal suo Sassuolo, grazie a un gol di testa di Alvarez su cross di Rogerio, al 93’. Era il 17 settembre. Lunedì prossimo, a Reggio Emilia, il replay della sfida con la squadra arrivata a un passo dall’acquistarlo, lo scorso luglio: il Toro. Ma la sfibrante trattativa con il Lorient per il 24enne jolly offensivo, tra polemiche e un continuo braccio di ferro sul prezzo, alla fine sfinì Vagnati e fece infuriare Cairo, criticato sul web dallo stesso patron del club francese. A quel punto il Toro disse basta, una volta per tutte. Dopo oltre un mese mollò la preda (su cui poi si buttò definitivamente il Sassuolo, dopo una lunga rincorsa dietro alla società granata) e Vagnati si tuffò su Vlasic, trequartista croato, su input preciso di Ivan Juric. Lunedì, la sfida sarà doppia. Tra Laurienté e il Toro, ma anche tra Laurienté e Vlasic, in particolare. Per il 25enne granata, sinora in Serie A 23 presenze, 4 reti e 2 assist. Per il francese, una delle sorprese più belle del nostro campionato, 20 presenze, 7 gol e 6 assist.