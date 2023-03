Toro, il nuovo obiettivo di mercato è Fullkrug

TORINO - Roberto Mancini spera di aver risolto il problema del centravanti nell’ Italia con Mateo Retegui . Il suo omologo della Germania , Hansi Flick , spera invece di aver fatto lo stesso con Niclas Füllkrug . Ma il tedesco potrebbe diventare la soluzione per la questione dell’attaccante mancante anche in casa Torino , questione rimasta irrisolta a gennaio ma che la prossima estate diventerà prioritaria. Da tempo Davide Vagnati ha iniziato a osservarlo e a seguirne i progressi: ora vuole capire se ci sarà la possibilità di portarlo sotto la Mole. Il direttore tecnico granata ha iniziato a muoversi in anticipo perché sa che la concorrenza su Füllkrug sta aumentando sempre di più: non potrebbe essere altrimenti considerando anche il fatto che si è ormai preso la maglia numero 9 di una delle nazionali storicamente più forti al mondo (anche se negli ultimi anni pure la Germania non se la sta passando benissimo, come dimostrano le eliminazioni ai gironi negli ultimi due Mondiali) e sta segnando con una continuità incredibile.

I numeri di Füllkrug

I numeri di Füllkrug con la selezione tedesca, infatti, sono a dir poco incredibili: 6 gol segnati in altrettante presenze, il primo al debutto nell'amichevole contro l'Oman alla vigilia della Coppa del Mondo, due reti poi in Qatar (contro Spagna e Costa Rica), tre nell’ultima settimana nelle amichevoli contro il Perù (finita 2-0 con doppietta proprio di Füllkrug) e Belgio. Certo, Füllkrug non è più un giocatore di primo pelo (ha compiuto 30 anni il 9 febbraio), ma nelle ultime stagioni sta vivendo una nuova primavera: 19 gol messi a segno nello scorso campionato di Serie B, che hanno contributo in maniera decisiva alla promozione del Werder Brema (sua attuale squadra) in Bundesliga, 15 realizzati quest’anno in 24 partite. E se consideriamo che nelle sue statistiche ci sono anche 5 assist decisivi per i compagni si può comprendere meglio quanto sia determinate in fase offensiva. Non a caso, il Werder gli ha rinnovato il contratto in estate: e lui, pur di restare a Brema, ha accettato una riduzione dell’ingaggio. Proprio il fatto che non sia più giovanissimo potrebbe risultare inoltre un vantaggio per il Torino, considerando che il prezzo potrà essere più facilmente trattato, anche se in Germania lo valutano attorno ai 20 milioni.

Al Torino piace anche Ducksch

Ad attirare l’attenzione di Vagnati e degli osservatori del Torino non è stato però il solo Füllkrug ma, come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, anche il suo compagno d’attacco al Werder Brema: Marvin Ducksch. Si tratta di un altro attaccante capace di fare reparto da solo, è di un anno più giovane rispetto al compagno (classe 1994, ha compiuto 29 anni pochi giorni fa) e in questo campionato ha segnato meno (è a quota 8), però resta un attaccante con un discreto feeling con il gol, come i numeri degli ultimi anni dimostrano. Non è invece un uomo d’area ma è più un attaccante esterno Carles Perez, giocatore che, per due anni e mezzo, in Italia abbiamo visto all’opera con la maglia della Roma (società che è ancora proprietaria del cartellino) e che in questa stagione veste quella del Celta Vigo. Il Torino lo sta seguendo, ma in questo caso c’è meno fretta rispetto a quella che c’è per la punta centrale, anche perché bisognerà attendere la decisione del club spagnolo, che ha un’opzione per il riscatto del giocatore, valutato 10 milioni. Se il Celta rinunciasse, il discorso potrebbe anche riaprirsi, magari in una operazione che porterebbe Singo a Roma, visto che ai giallorossi piace parecchio. Vagnati lo tiene d’occhio ma difficilmente si muoverà con decisione fino a quando le situazioni riguardanti il futuro di Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk non saranno del tutto risolte.