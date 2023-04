Toro, altro passo avanti per il Museo al Fila

TORINO - “Il consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia in data odierna ha deliberato di affidare le progettazioni già approvate nel corso del precedente cda, dando mandato al segretario della Fondazione, ingegner Roberto Bertasio, di vagliare i professionisti che hanno già operato in favore della Fondazione stessa, per la sottoscrizione di un contratto da redigersi con l’assistenza del legale dell’ente, avvocato Alberto Dal Piaz”. Ecco il nuovo comunicato della Fondazione Filadelfia, l’associazione pubblico/privato che gestisce il centro sportivo del Fila, affittato al Toro per gli allenamenti della prima squadra. Ordunque, un nuovo passo in avanti è stato mosso sulla strada della realizzazione del Museo al Filadelfia, come da statuto della Fondazione stessa, con trasferimento nell’area culla della storia granata del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, al momento nell’hinterland di Torino, a Grugliasco. Entro metà aprile sarà ufficialmente incaricato l’architetto che dovrà redigere un progetto preliminare urbanistico e il preventivo di spesa (si parla di 5, 6 milioni). Obiettivo della Fondazione è realizzare il Museo entro il 2026 per il centenario della costruzione dello storico stadio Filadelfia, poi demolito nel 1997.