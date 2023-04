Toro, Juric punta anche su Lazaro e Pellegri per svoltare

REGGIO EMILIA - Dopo Sassuolo-Torino 1-1, Juric in conferenza stampa con i cronisti della carta stampata ripete quanto già aveva detto in tv (“Abbiamo giocato molto bene e non solo nel primo tempo, abbiamo dominato, dovevamo essere 2 o 3 a 0 dopo 30 minuti, questo pareggio mi lascia rimpianti, meritavamo di vincere”), ma poi elogia in particolare tre giocatori. Innanzi tutto il ritrovato Lazaro, al rientro dopo 3 mesi, subito assist-man per l’1 a 1 di Sanabria: “Mi piace tanto come giocatore, prima di farsi male a inizio gennaio era cresciuto molto e aveva raggiunto un ottimo livello, e adesso sta persino meglio di quello che mi aspettavo. Ha lavorato molto bene in Germania. Ha la capacità di trovare con i cross l’attaccante libero, ci darà una grossa mano nelle prossime partite”. E come lui sia Radonjic sia Pellegri: “Rado dopo lo shock del derby (ingresso nella ripresa e sostituzione lampo per ignavia, ndr) si è messo a lavorare bene in allenamento, è concentrato e motivato, qui col Sassuolo ha giocato davvero bene e gli è mancato solo il gol. Quanto a Pellegri, speriamo che ora trovi la continuità, dopo un’assenza di 5 mesi. Contro Milan e Udinese aveva fatto vedere quanto fosse importante per il Toro. Poi si è fatto male. Per me poter avere di nuovo due attaccanti veri sino alla fine del campionato sarà di sicuro importante per avere più soluzioni diverse sotto porta. Lui e Sanabria, che da tempo sta crescendo molto bene e difatti ora segna di più, potranno darci tanto di qui alla fine”.