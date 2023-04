Toro: Radonjic vede Europa

TORINO - Con vista sull’Europa: la stagione di Nemanja Radonjic è proceduta come sulle montagne russe, tra un avvio piuttosto brillante, e un seguito che a cavallo del 2023 ha visto il serbo vivere una netta involuzione. Ha sentito il peso di una stagione che lo ha visto nuovamente protagonista, dopo gli spezzoni con Hertha Berlino, Marsiglia e Benfica nelle scorse stagioni. In granata, nell'annata in cui ha pure indossato la maglia della Nazionale serba al Mondiale, il tecnico Juric gli ha dato fiducia: anche quando con l’attaccante esterno sono volate parole grosse. A ridosso del derby, là dove una mancata marcatura di Radonjic su Chiesa portò al gol del sorpasso juventino firmato da Bremer di testa.

Radonjic: l'acquisto è fatto

Anche dopo quel passaggio a vuoto, con ingresso in campo e repentina uscita dal medesimo, il croato non ha avuto problemi a riproporre Radonjic, decisivo a Lecce con lo slalom a evitare Baschirotto per poi mettere Sanabria in posizione di segnare il raddoppio. Dopo la gara pareggiata contro il Sassuolo, che tiene il Torino a meno 6 punti dalla Juve che è settima, e a meno 2 da Fiorentina e Bologna assestate all’ottavo e al nono posto, il serbo vuole alimentare le possibilità che i granata hanno di entrare in Conference. Una qualificazione che resta difficile, ma che non è impossibile da centrare. «Non siamo riusciti a prenderci i tre punti, ma dobbiamo crederci ancora», le parole di un giocatore per il quale il Toro ha esercitato l’obbligo di riscatto dal Marsiglia per circa 2 milioni complessivi.