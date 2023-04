Torino, Rodriguez e Vojvoda verso l'addio

TORINO - Non ci stupiremmo affatto se nel Toro della prossima stagione non ci fossero tanto Rodriguez quanto Vojvoda. Entrambi hanno il contratto in scadenza già nel 2024 e non si registrano concrete intenzioni da parte del club granata di prolungare il legame. Il kosovaro ha deluso in questo ultimo anno e più in generale non ha mai compiuto un vero salto di qualità nell'efficacia della sua proposta di gioco e nella continuità. Lo svizzero, invece, pur molto prezioso per Juric anche per la sua duttilità tattica (agisce sia da difensore di centrosinistra sia da esterno mancino), finirà probabilmente sul mercato un po' per la sua età (si avvia verso i 31 anni) sia per il peso del suo stipendio (1,8 milioni netti a stagione; e diventa pressoché impossibile immaginare che si trovi un accordo sotto il milione netto, come da dettami di Cairo per la riduzione complessiva del monte ingaggi). Ovviamente andranno entrambi sostituiti con rinforzi di qualità: stiamo parlando di un titolare (Rodriguez) e di una tra le prime riserve a disposizione di Juric (Vojvoda).