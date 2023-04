Torino-Salernitana tra riscatto e riscatti

TORINO - «Il Toro va meritato»: così parlava Juric , nella conferenza di presentazione alla gara contro la Salernitana. Un discorso che vale in particolare per Miranchuk e Vlasic : il primo potrà essere riscattato dall’Atalanta per 12 milioni, il secondo dal West Ham per 13. Investimenti importanti, e che passano anche dalla piena convinzione di Juric sull’aderenza dei due attaccanti esterni al progetto granata.

Sanabria cerca il gol numero 9

Contro la Salernitana dall’inizio tocca a Miranchuk, con Vlasic pronto a subentrare a partita in corso e deciso a ritrovare la continuità delle prestazioni messa in campo prima del Mondiale. Riferimento in attacco sarà Sanabria, a caccia del gol numero 9 del suo campionato. Per il Toro l’obiettivo è riscattare, attraverso una gara importante che possa portare in dote i tre punti, l’ultima sconfitta contro la Roma. Così da non abbandonare le pur residue speranze di accedere alle prossime coppe europee.