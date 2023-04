Toro e Atalanta, la differenza la fa la società

TORINO - Fuori programma durante la conferenza stampa di Juric . Pochi minuti prima avevamo ricevuto un messaggio via whatsapp da un tifoso del Toro . Uno sfogo , che ora riproduciamo: “Un allenatore maestro, Gasperini, e il suo discepolo, Juric, molto simili. Ma la differenza continua a farla la società. A Bergamo brillano da anni la lungimiranza e la qualità, a Torino invece si coltiva da sempre un progetto modesto. A Bergamo si lavora per andare in Champions o in Europa League tutti gli anni, a Torino invece è un successo arrivare ottavi ”. Ci è parsa così azzeccata la disamina, pur sommaria e a volo d’uccello, che abbiamo voluto sottoporre il commento del tifoso (ignaro) a Juric, in conferenza stampa.

"LA PRIMA SVOLTA: IL VIVAIO" - La risposta del tecnico è stata ispirata dalla diplomazia di queste ultime settimane, che Ivan ha adottato per seminare in vista della prossima stagione senza continui scontri con la società, come tante volte in un passato ormai lontanuccio. “Penso che i miei ragazzi stiano disputando quasi tutti la miglior annata della loro vita. Schuurs, Buongiorno, Sanabria, Ricci, Miranchuk, Vlasic, Radonjic… Anche stavolta la qualità ha fatto la differenza: si è visto sul gol di Zapata, in coda a una prestazione per noi ottima. Guardate che sostituzioni super ha potuto fare Gasperini… Da anni loro sono una macchina da guerra. Anni fa avevano sfornato diversi giocatori di gran talento dal loro vivaio, hanno ottenuto plusvalenze eccezionali, inserito nuovi acquisti ottimi e sono saliti a un livello assoluto. Ecco cosa ha fatto l’Atalanta in questi anni”. Il Torino di Cairo, invece, di sicuro no. Continue rivoluzioni in panchina e rose smontate e rimontate a ogni stagione, tranne con Mazzarri, una volta. Anche ieri, non a caso, si sono uditi durissimi cori di contestazione dalla Maratona contro Cairo, invitato come sempre a mettere in vendita il Toro.