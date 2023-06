C'è il Toro sullo scozzese Johnston

TORINO - Si chiama Max Johnston, ha compiuto 19 anni il giorno dopo Natale, è un terzino figlio e nipote d'arte (il padre Allan ha giocato nella nazionale scozzese e ora è allenatore, lo zio Sammy nella Scottish Premiership) ed è diventato un obiettivo interessante per il Torino. Secondo un'indiscrezione pubblicata da Football Scotland, la settimana prossima sarebbero in programma contatti tra la società granata e l'entourage del giocatore, che si è svincolato il 31 maggio dal Motherwell. In questa stagione Johnston è stato in prestito al Cove Rangers, dove ha giocato 32 partite, impreziosite da 3 gol e 6 assist ed è stato premiato come miglior giovane del campionato scozzese. Ha già disputato 3 partite nell'Under 21, dopo essere stato utilizzato sia nell'Under 16, sia nell'Under 19. I granata avrebbero in programma la prossima settimana dei contatti per il giocatore di proprietà del Motherwell. Johnston ha suscitato l'attenzione dell'Udinese (la scorsa estate) e del Bologna (se ne è parlato a febbraio), ma l'avversario più difficile da superare sembra adesso il Brighton, la squadra allenata da De Zerbi, fresca di qualificazione in Europa League.