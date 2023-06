Torino: Darder è più facile

TORINO - Si era scritto, una decina di giorni fa, del rinnovato interesse del Torino per Sergi Darder, forte ed eclettico centrocampista spagnolo. La Liga era ancora in corso, ma si era spiegato che, nel caso in cui l’Espanyol proprietario del cartellino di Darder fosse retrocesso, i granata o gli altri club interessati al giocatore avrebbero potuto riceverlo a costi più che ragionevoli. Il cartellino dello spagnolo vale attorno ai 12 milioni, ma nel suo contratto c’è una clausola che, in caso di retrocessione della società spagnola, consente a Darder di liberarsi in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 7.