Toro, Juric III: riscatto Vlasic, si tratta col West Ham. Idea Cancellieri

Con il contratto di Karamoh prolungato e con Radonjic già riscattato, i riflettori si sono accesi su Vlasic, Miranchuk e Lazaro . Il caso più semplice da riassumere è quello dell’austriaco: con Aina libero a parametro zero, Vojvoda sul mercato, Bayeye in cerca di un club dove maturare e Singo in bilico per forza di cose (scadenza 2024: chiara la volontà di trattenerlo, ma dipenderà anche dall’evolversi delle trattative per il rinnovo e dalle offerte), risalta l’importanza della permanenza di Lazaro. L’Inter è disposta a valutare una trattativa ad hoc con leggera revisione del prezzo concordato (6 milioni), mentre Vagnati punta a uno sconto sostanzioso. Si entrerà nel vivo dopo la finale di sabato. Formalmente, l’accordo tra i club prevede una decisione del Torino entro il 16 giugno.

Priorità Vlasic

L’urgenza è maggiore sulla trequarti. Non tanto alla voce Miranchuk, di proprietà dell’Atalanta (riscatto a 11 milioni, scadenza del diritto dopo la metà di giugno), quanto per Vlasic (West Ham, 13 milioni, scadenza già questo sabato). E il croato è difatti la priorità, al momento. Juric ne ha di nuovo caldeggiato l’acquisto. Vagnati tornerà alla carica del West Ham (che considera Nikola un esubero) per aprire una trattativa su cifre più basse. Agli inglesi è già stata fatta balenare una cifra, sugli 8 milioni. Implicita la disponibilità ad alzare in un secondo tempo l’offerta. Da capire se e quanto saranno disposti a scendere gli inglesi, una volta scavallata la finale di Conference di domani. Vlasic spingerà per restare a Torino. Da vedere quanto la tenaglia condizionerà il West Ham. E quando nel caso si giocherà la partita finale: se entro o dopo sabato (nulla vieta di superare la scadenza, se l’interesse sarà reciproco).

Idea Cancellieri

Sullo sfondo, alcuni elementi offensivi alternativi, già da tempo nel mirino di Vagnati. Si era scritto, per esempio, di Cambiaghi (under 21 azzurro di proprietà dell’Atalanta, in prestito a Empoli), non va dimenticato Luvumbo (ma dipenderà anche dall’eventuale promozione del Cagliari) e stuzzica per le condizioni contrattuali Darder dell’Espanyol, post retrocessione (più centrocampista/mezzala che jolly offensivo, però). L’ultima idea porta a Cancellieri: anche di lui si è discusso domenica. L’ala della Lazio, usata col contagocce da Sarri solo nei finali di partita, nazionale under 21, prestato dal Verona con obbligo di riscatto, aveva destato l’interesse di Juric già un anno fa. E, come ammesso da Cairo, i rapporti con Lotito sono tornati buoni, mentre Tare (stratega dell’operazione Cancellieri) ha appena detto addio. Il ragazzo è un talento da rilanciare ed è in partenza (sondaggi anche col Sassuolo: la Lazio vorrebbe abbassare il prezzo di Berardi). Occorrerà tenere a mente pure il suo nome, in ottica granata.