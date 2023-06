Torino, lavori in corso per Singo

Torino, ufficiale l'arrivo di Popa

Ragionamenti in corso su Linetty e Vojvoda

Con il contratto fino al 2024 c’è anche Berisha, il quale però è da tempo fuori squadra e nel corso dell’estate lascerà il club granata. Lavori in corso sono invece in atto per Singo, altro che al termine della prossima stagione, in tale stato di cose, sarebbe libero di accasarsi altrove da svincolato. Essendo il terzino un patrimonio economico, oltreché tecnico, è implicito che Cairo e Vagnati vogliano procedere con il rinnovo (in caso contrario potrebbero decidere di cederlo già nel corso delle prossime settimane). Rodriguez ha una situazione simile a quella di Linetty: di fronte a offerte ritenute interessanti non è detto che il jolly difensivo e il centrocampista prolunghino con il Torino. L’ultimo con il contratto in scadenza nel 2024 è Vojvoda, sul quale pure il club sta procedendo con una serie di ragionamenti: fin qui non ha convinto. In entrata, intanto, è ufficiale l’acquisizione del portiere Mihai Popa, destinato nella prossima stagione a essere il secondo di Milinkovic-Savic.