Torino, idea Fosu-Mensah per la fascia destra

Terzino destro, ma anche centrale difensivo o centrocampista: Timothy Fosu-Mensah, 25 anni compiuti lo scorso 2 gennaio, è un autentico jolly del Bayer Leverkusen che il Torino sta seguendo con attenzione. Dopo un avvio di carriera più che convincente, anzi da promessa stella del firmamento europeo, il giocatore ha tuttavia faticato a trovare continuità. Cresciuto nell’Ajax, a 16 anni è entrato nel settore giovanile del Manchester United. Club nel quale ha fatto il suo esordio in Premier League poco più che maggiorenne: 10, le presenze totali al suo primo anno da professionista, cui avrebbero fatto seguito le 11 di quella successiva. Dopo il biennio a Old Trafford, l’olandese passa in prestito prima al Crystal Palace e quindi al Fulham. Rientrato a Manchester, trova poco spazio e dal gennaio 2021 si trasferisce a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. Club con il quale ha un contratto in scadenza nel 2024. L’eccellente alba del percorso calcistico è stata certificata dall’esordio in Nazionale: a soli 19 anni l’esterno debutta con la selezione maggiore olandese, dopo aver giocato in tutte le giovanili dall’Under 15 in avanti (la gara, valida per le qualificazioni al Mondiale 2018, viene vinta dalla Francia per 4-0). Successivamente incamera due ulteriori presenze in amichevole. Arrivano tutte nella stagione 2017-18, in definitiva l’unica nella quale sia stato impegnato con una certa continuità. Soltanto con il Crystal Palace, infatti, ha totalizzato in una singola annata più di 20 presenze complessive (erano state 24). Le cose non sono migliorate nel passaggio dalla Premier alla Bundesliga: dopo 12 partite in 18 mesi - tra gennaio 2021 e l’estate del ‘22 - in quest’ultimo campionato l’esterno di piede destro ha disputato appena 11 presenze (una sola gara da titolare) per totali 181’ in campo. Non è andata meglio in Champions - 3 ingressi allo scadere per 7’ sul terreno di gioco - e poi in Europa League (un subentro a 8’ dalla fine). Un quadro che mette in mostra un giocatore evidentemente alla ricerca di un club nel quale prendersi il suo riscatto. Può valere la scommessa, a cifre ragionevoli (attorno ai 3 milioni) e in considerazione della sua duttilità.