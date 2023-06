Toro: tutti i segreti di Popa

Mihai Popa, classe 2000, è arrivato a parametro zero dal Voluntari

Classe 2000, Popa si prepara ad affrontare con la Romania l’Europeo Under 21 da protagonista. È uno degli osservati speciali di questa competizione. Il portiere è arrivato a parametro zero dal Voluntari, squadra della massima divisione romena. In questa stagione ha giocato 29 partite in campionato, con il numero 71 sulle spalle. La fase finale dell'Europeo si svolgerà in Romania e in Georgia; Popa e compagni giocheranno quindi in casa. Il debutto è fissato il 21 giugno in occasione di Romania-Spagna che si terrà a Bucarest. Nel girone dei romeni, oltre alla Spagna, ci sono anche Ucraina e Croazia. ll portiere è già stato concovato anche i in Nazionale maggiore, senza però aver mai esordito.