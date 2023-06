Torino: non scatta il riscatto del Verona per Verdi

TORINO - È il grande rimpianto di Cairo, nonché dei molti tifosi convinti che il suo acquisto avrebbe potuto dotare l’attacco del Torino di quella fantasia e di quei gol in grado di far compiere uno scatto in avanti alla squadra: Simone Verdi era stato preso dal Toro al gong del mercato estivo 2019, ma in granata non è quasi mai riuscito a incidere. In quella stagione, iniziata con Mazzarri e conclusa con la sofferta salvezza ottenuta da Longo, sulle corsie esterne si era abbattuta una maledizione sportiva: Verdi non riuscì a prendere in mano il Toro, Iago Falque si infortunò contro il Debrecen e a gennaio fu mandato in prestito al Genoa.