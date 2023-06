Torino: la priorità per la fascia è Acuna

TORINO - Tanti saranno i movimenti sulle corsie di centrocampo per il Toro di Juric: la prima uscita si è già concretizzata, e riguarda Aina che si è svincolato dal club granata per far ritorno in Inghilterra (dovrebbe rientrare al Fulham). C’è poi da affrontare con l’Inter il discorso Lazaro: i granata potrebbero riscattarlo, ma non ai 6 milioni previsti nel diritto alla firma del contratto. Vojvoda non ha rispettato le attese ed è sul mercato, mentre Bayeye sarà mandato in prestito. Più delicato il discorso su Singo, in scadenza nel 2024: potrà essere il calciatore sacrificato per finanziare in parte le entrate.