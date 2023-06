Toro-Bellanova, ecco i dettagli. Granata in pole, però...

TORINO - Ventitré anni, terzino destro, nazionale under 21 impegnato ora agli Europei (insieme con Pellegri e Ricci, destinati a diventare con grande probabilità suoi compagni nella prossima stagione). Per Raoul Bellanova il Toro è formalmente in pole, anche se non può ancora cantar vittoria ufficialmente. Il giocatore, impegnato con l’Italia di Nicolato (giovedì il debutto degli azzurri contro la Francia), firmerà i documenti di un eventuale trasferimento solo dopo la conclusione dell’avventura azzurra. E, in ogni caso, la parola fine non è stata ancora detta, nelle trattative.

L'obbligo, le cifre in 3 anni

Il Torino ha superato l’Inter, che nella scorsa settimana non aveva esercitato il riscatto dopo aver avuto Bellanova in prestito per 12 mesi (utile riserva di belle potenzialità), dando la disponibilità a versare 7 milioni più 2 di bonus nella casse del Cagliari, proprietario del cartellino del terzino, con pagamento pluriennale rateizzato (3 tranches). L’offerta di partenza del Toro era stata un prestito oneroso con riscatto obbligatorio condizionato (presenze facili da raggiungere) nel 2024. Il Cagliari attende di capire se e come l’Inter rilancerà, magari mettendo sul piatto per i sardi neopromossi anche propri giocatori in esubero o giovani da lanciare. In questo momento, però, il Toro è davanti. Da vedere anche il rendimento di Bellanova nell’Italia under 21 ai prossimi Europei: belle prestazioni potrebbero indurre il Cagliari a lanciare un’asta in extremis? Questo è ciò che Vagnati vuole evitare, ora che ha in mano il terzino destro.