Torino, avanti tutta su Pereyra e Praet

Vagnati continua a trattare per Miranchuk con l'Atalanta e per Vlasic con il West Ham, però ha in mano anche le alternative: dall'argentino al belga per arrivare a Cancellieri

Alessandro Baretti 24 . 06 . 2023 16:36 1 min TorinoToroPereyra

© LAPRESSE

TORINO - Il perdurante stallo in relazione alle trattative per Miranchuk e Vlasic con Atalanta e West Ham, per adesso riluttanti a concedere sconti al Torino, impone a Vagnati di mantenere desta l’attenzione per le altre soluzioni alternative al russo e al croato. Praet: la retrecessione del Leicester aiuta i granata Parlando di trequartisti (stile Miranchuk), prima che di attaccanti esterni (il ruolo di Vlasic), due più di altri sono i giocatori trattati dal dt. Uno è Pereyra dell’Udinese, l’altro Praet del Leicester. L’argentino è sì di proprietà del club dei Pozzo, ma ha il contratto in scadenza a fine mese. Una prospettiva che ingolosisce le pretendenti, tra queste il Torino (oltre ad Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio) che mette sul piatto un ingaggio da 2,2 milioni (3 lordi, con gli sgravi fiscali). Per il cartellino di Praet, invece, i granata hanno rivolto un’offerta di 3 milioni al Leicester: il belga ha ancora un anno di contratto con gli inglesi, appena retrocessi in Championship. In tema di attaccanti esterni Vagnati resta agganciato a Cancellieri della Lazio (piace anche a Sassuolo e Salernitana). © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Calciomercato Torino