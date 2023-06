Torino-Schuurs, al Napoli si aggiunge anche il Crystal Palace

Tali da far vacillare le precedenti certezze. «È reduce da un’ottima annata e l’obiettivo è tenerlo, ma vedremo che succederà», aveva d’altronde dichiarato Cairo. La decisione definitiva non è ancora stata presa, e sarà appunto calibrata in base all’entità delle proposte, ma lo stesso Gardi ha ieri spiegato che la permanenza non può più essere certificata. Accodandosi di fatto a Cairo e passando dal «100%» al «vedremo che succederà». Per adesso di offerte ufficiali non ne sono arrivate, ma le acque attorno a Schuurs sono decisamente agitate.

Schuurs, c'è anche il il Napoli

Una pista conduce al Napoli, dal momento che gli azzurri perdono il pezzo da novanta Kim: il Bayern pagherà la clausola da 60 milioni per portarlo in Baviera. Un’ipotesi per gli azzurri passati da Spalletti a Garcia poteva essere Danso, però il profilo non convince appieno e comunque il Lens non ha intenzione di cederlo. E così una soluzione per il Napoli porta a Schuurs. Resta però da vedere se De Laurentiis avrà l’intenzione di sborsare almeno 30 milioni per il granata. Una cifra alta per il mercato italiano, relativamente per quello inglese. Da dove una manifestazione d’interesse è arrivata dal Crystal Palace, club undicesimo nell’ultima edizione della Premier League. Una società di media classifica che, per una prima stagione in Inghilterra, il difensore potrebbe ritenere ideale: Schuurs avrebbe un ruolo da titolare che gli permetterebbe di mettersi in mostra per poi spiccare il volo verso società più ambiziose. Nell’ultimo campionato, al Crystal Palace, ha giocato l’attaccante Mateta, che piace ai granata, ma del quale proprietario del cartellino è il Mainz (società del gruppo 777 Partners che gestisce anche il Genoa: il centravanti potrebbe approdare in rossoblù in prestito).Certo, un solo anno dopo la partenza di Bremer per il Torino sarebbe una grave perdita tecnica dover salutare anche Schuurs. Il quale non punta i piedi per andarsene, dal momento che in granata si trova bene, ma non chiude alla partenza, se ritenesse il passaggio a un altro club funzionale al miglioramento della carriera. Per Vagnati, nel caso, pescare a prezzi ragionevoli dal mazzo del mercato un altro jolly del valore dell’olandese non sarebbe per niente facile. Becao, al quale il Toro aveva pensato, è intanto diretto al Fenerbahce.