Torino: Djidji resta, Izzo parte

Vagnati resta forte su Becao

I due club si sono trovati a metà strada, per Izzo: Vagnati avrebbe voluto incassare 5 milioni, i brianzoli partivano da 3. Ebbene l’ex azzurro è stato ceduto per una cifra vicina ai 4, e ha firmato con i biancorossi un triennale da un milione netto a stagione. Djidji invece, dopo le perplessità emerse sul finire della passata stagione, come già scritto nei giorni scorsi ha poi deciso di accogliere la proposta di rinnovo, soprattutto convinto dalla corte di Juric che si è speso in prima persona affinché restasse ancora un’ulteriore stagione al Toro. Anche il franco-ivoriano ha accettato uno stipendio da un milione di euro. Questo mentre il dt granata è tornato in pressing su Becao dell’Udinese, considerato il movimento che si registra attorno a Schuurs, in questa fase del mercato ambito in Inghilterra dal Crystal Palace e in Italia dal Napoli.