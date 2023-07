Toro Primavera, Scurto vicino al rinnovo fino al 2025

TORINO - Ormai non è più un mistero. Da oggi sarà ufficiale l'approdo al Toro di Corrado Buonagrazia , l'erede di Silvano Benedetti . Il passaggio di consegne viene raccontato così dal responsabile uscente della Scuola Calcio: "Gli auguro di essere all'altezza, ma sono sicuro che lo sarà perché è un ragazzo preparato, perché la gente del Torino merita persone professionali. Il Filadelfia sarà il teatro di questo cambio: bambini e famiglie arrivano qua e vedono la casa madre. Questo è un modo per far respirare al nuovo responsabile la storia di questo club".

Buonagrazia è una figura estremamente preparata, che nella sua carriera fra dilettanti e professionisti è cresciuto anno dopo anno. Fino al Toro: un punto d'arrivo sul piano del blasone, un punto di partenza per un professionista giovane e con tanta voglia di far bene. Da Alessandria lo seguiranno anche tre figure strategiche nel coordinamento della Scuola Calcio: Omar Cerutti, Andrea Canavese e Stefano Falbo. Cerutti ha lavorato con Buonagrazia ai tempi della Sisport: avrà il compito di guidare uno dei gruppi Under 13, ma anche di sostenere l'attività del responsabile. Canavese e Falbo, invece, ricopriranno incarichi sia tecnici che organizzativi.

Torino, Scurto confermato alla guida della Primavera

Nel frattempo, anche il settore giovanile sta mettendo a punto la stagione che verrà. Il primo tassello ha riguardato la conferma di Giuseppe Scurto alla guida della Primavera: il tecnico prolungherà il proprio legame col Toro fino al 2025 (manca solo la firma di Cairo), a testimonianza di quanto la società stia dimostrando di credere fino in fondo nel progetto. Ruggero Ludergnani, nel frattempo, nei prossimi giorni defi nirà le varie panchine delle altre formazioni. C'è una casella sicuramente vacante: quella dell'Under 18. Dopo l'addio di Antonino Asta la società è alla ricerca di un sostituto: una delle candidature valutate è quella di Alessandro Gazzi, quest'anno vice allenatore dell'Under 17. L'ex centrocampista è molto apprezzato in società, ma non c'è ancora niente di definito sull'annata che verrà. Ci sono alcuni gruppi che attendono di capire da quali mister ripartiranno. In Under 17 si va verso la conferma di Aniello Parisi, mentre Under 16, Under 15 e Under 14 non sono ancora sicure di ricominciare un nuovo capitolo con Marco Veronese, Ivano Della Morte e Antonio La Rocca. Nei prossimi giorni il Toro uffi cializzerà il quadro degli allenatori del vivaio, dopodiché fra i campi del Cit Turin e di Orbassano (mancano solo le firme) potrà scattare la stagione 2023-2024.