Bellanova al Torino, è ufficiale: il comunicato

Bellanova al Torino, il comunicato ufficiale

"Bellanova è nato a Rho, in provincia di Milano, il 17 maggio 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, nel 2019 viene acquistato dal Bordeaux, con cui esordisce in Ligue One, il massimo campionato francese. Dopo le esperienze in prestito con Atalanta e Pescara, nel 2021 viene prelevato dal Cagliari con cui totalizza 31 presenze e segna il suo primo gol in serie A, proprio contro il Torino. Nel 2022 la chiamata dell'Inter: per Bellanova 22 partite totali con i nerazzurri, impreziosite dalle vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa, nonché dal secondo posto in Champions League, vivendo pure l’emozione di giocare in finale contro il Manchester City. Per Bellanova, da sempre convocato nelle selezioni giovanili della Nazionale a partire dall'Under 15, anche 20 presenze in Under 21, comprese le ultime che lo hanno visto protagonista agli Europei in Romania e Georgia. Tutto il Torino Football Club accoglie Bellanova con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!" si legge nel comunicato ufficiale del Torino.