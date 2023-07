Torino: in attacco la priorità rimane Vlasic

TORINO - Resta l’assoluta priorità per le corsie d'attacco: Juric vuole sia confermato Vlasic, ritenendo complesso reperire sul mercato alternative con caratteristiche analoghe a quelle che possiede il croato. In particolare legate a quella capacità di restare in partita con concentrazione, nonché con un’intensità fisica rara. L’ex del West Ham, prima di tornare spremuto anche dal Mondiale, era stato l’inamovibile, tra i granata: meritando l’appellativo di pitbull. Tanto che oltre a Cancellieri della Lazio, per adesso Vagnati non ha battuto altre strade, per l’eventuale sostituto di Vlasic. Trattato con il club inglese campione di Conference senza che, ancora, ci sia intesa per il cartellino: il West Ham resta fermo a una richiesta di 13 milioni, il Toro non ha ancora aumentato la proposta da 9 cash più 1,5 di bonus, per di più complessi da raggiungere.