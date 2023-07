Toro, fissato il prezzo per Singo. Chi altro c'è in uscita

Toro- Singo, c'è il prezzo

In questo momento, la principale trattativa ruota attorno a Singo, l’esterno ivoriano con il contratto in scadenza nel giugno del 2024 che non ha voluto prolungare: proprio per questo è stato individuato in Bellanova il suo sostituto. Il Toro ha già fissato il prezzo: 15 milioni, ovviamente trattabili. L’impressione è che a 12 si possa chiudere. Singo piace soprattutto a Milan e Roma. Poi ci sarebbe anche l’Inter sulla carta, ma Marotta, prima di poter concretizzare il discorso, dovrebbe cedere qualche giocatore in Italia per avere poi le mani libere (cioè il portafoglio). Attenzione: Singo piace anche a diversi club stranieri, soprattutto in Premier. Per esempio il Tottenham, che non ha mai nascosto l’apprezzamento per il giocatore di Juric. Non solo Singo, ovviamente. Il Toro può incassare anche da altri giocatori. Alcuni considerati in esubero, altri che hanno un ingaggio alto e non intendono prolungare a cifre più basse: qualcuno sarà offerto al Verona per provare a ridurre il costo di Doig.

Mercato Toro, chi è in uscita

Rodriguez, capitano del Toro e della nazionale, cerca un club che gli garantisca un contratto di 2 milioni (la cifra che guadagna ora in granata) a stagione per altri 2-3 anni. Linetty è un altro elemento che il Torino vorrebbe cedere, anche per una questione di ingaggio. Dai due si punta ad incassare 5-6 milioni, anche se per il momento non risultano trattative in corso. Si cerca anche una squadra per Simone Verdi, appena rientrato dal Verona e con ancora un anno di contratto a 2 milioni netti, altro stipendio ritenuto decisamente oneroso dalla società granata. Tra i probabili partenti c’è poi l’esterno Vojvoda, l’albanese naturalizzato kosovaro, che in questi anni granata ha mostrato più bassi che alti. Per lui si è fatto avanti qualche club belga: la valutazione del cartellino, considerando che anche nel suo caso il contratto con il Toro scade nel 2024, è di 3-4 milioni. Di sicuro, per quanto riguarda le uscite, Bayeye andrà in prestito in un club di Serie B: potrebbe addirittura tornare a Catanzaro, in un ambiente che lo ha valorizzato e che il francese conosce alla perfezione. Da decidere, infine, cosa fare del giovanissimo Gineitis, che in questa stagione Juric ha portato in prima squadra e fatto esordire nella massima categoria. Il tecnico lo terrebbe volentieri per un’altra stagione per farlo ulteriormente crescere. Il lituano è stato convocato per il raduno del Filadelfia, andrà a Pinzolo, dopodiché si deciderà con calma.