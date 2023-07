Torino: ecco quale sarà il quarto acquisto di Vagnati

TORINO - A caccia del quarto acquisto: dopo aver chiuso per due alternative - il portiere Popa e il terzino Haveri - e aver piazzato il colpo Bellanova preso dal Cagliari, il dt granata Vagnati è al lavoro per consegnare il quarto volto nuovo a Juric .

Secondo trequartista: Miranchuk e i suoi fratelli

Tutti gli indizi portano a Doig del Verona, terzino sinistro che può anche giocare a destra. Indizi figli dello stato avanzato della trattativa, nonché del vociare di mercato che continua a dare il Torino all’inseguimento di due obiettivi principali, due priorità dopo le quali il resto del mercato potrà anche essere completato a ritiro iniziato: prima del 17, però, andrà chiuso Doig o comunque un ulteriore esterno di centrocampo di valore - in tal senso i problemi che investono il Siviglia, che ha necessità di incassare per rimettere in ordine i conti, tengono viva la pista Acuña - e un trequartista. Qui resta Vlasic, la stella polare del mercato granata. Con i vari Pereyra, Darder e Praet che rappresentano le alternative al croato.