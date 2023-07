Toro, altro scatto per Becao: superata l'Atalanta

Davide Vagnati ha in mano Josh Doig: l’accordo trovato da giorni con il terzino sinistro di spinta lo ha lanciato in prima posizione, il Torino ha offerto allo scozzese l’ingaggio migliore e il Bologna è stato superato anche nelle trattative con il Verona quanto al cartellino. Il braccio di ferro balla ormai su cifre ridotte. Il dt granata vorrebbe restare fermo a quota 6 milioni, i veneti ne chiedono almeno 7. La variabile dei bonus potrà essere la vera chiave utile perché le parti si avvicinino definitivamente, sino a trovare un’intesa. Il club gialloblù aveva speso 3,5 milioni un anno fa per prendere l’esterno dall’Hibernian: la plusvalenza è assicurata, si tratta ora di comprendere quando e come si potrà mettere la parola fine alla trattativa. Il Torino vede il traguardo vicino, davanti agli occhi. E Vagnati vuole sistemare la fascia sinistra prima possibile, dopo aver risolto il problema del titolare sull’altra corsia con l’ingaggio di Raoul Bellanova (7 milioni al Cagliari più uno di bonus realistici).



Toro, vendere per acquistare: Singo fa spazio a Doig? Urbano Cairo ha però interesse anche a incassare, adesso. E in questo intreccio di nodi, questioni e trattative, balza immediatamente alla vista anche la figurina di Wilfried Singo. L’ivoriano in Italia è nel mirino in particolar modo del Milan (in seconda battuta, la Roma). Ma naturalmente ha mercato anche all’estero. Le tempistiche dell’uscita di Singo e dell’acquisto di Doig potrebbero pure intrecciarsi strategicamente, in questi giorni. Sarebbe la soluzione ideale per il Torino, che punta a portare a casa una cifra oscillante tra 12 e 15 milioni dalla vendita del proprio laterale destro, in scadenza di contratto già nel 2024 (e senza alcuna volontà di rinnovo). L’operazione Bellanova complessivamente pesa sugli 8 milioni, bonus compresi, mentre Doig potrà costare tra 6 e 7 milioni. La compravendita di Singo, nei fatti, coprirà interamente o quasi i milioni in uscita per le due fasce del nuovo Torino. Detto con uno slogan: vendi uno, prendi due. Anche ieri, non a caso, si sono registrati passi in avanti nei contatti tra il Torino e il Verona, con di mezzo anche l’entourage dello scozzese. Dire che si sta lavorando per partorire la fumata bianca è il minimo. Lo stesso club veneto ha interesse a monetizzare prima possibile (restano sullo sfondo, di conseguenza, le contropartite parziali fin qui offerte da Vagnati, in testa Verdi, in scadenza tra 12 mesi: Simone, che in prestito ha dato un contributo alla salvezza del Verona, seppur non da protagonista, ha però un ingaggio da 2 milioni netti, pesantissimo per i gialloblù).



Toro, alzata l'offerta per becao: intesa vicina con l'Udinese La giornata di ieri ha poi portato a galla un nuovo scatto in avanti del Torino per Rodrigo Becao, 27enne centrale difensivo brasiliano in scadenza di contratto a Udine nel 2024. Se ne parlava già diffusamente una settimana fa (e non era certo la prima volta), quando Vagnati aveva iniziato ad aggirarsi attorno al marcatore in modo più palese. Anche Becao è un obiettivo di mercato stabilito d’intesa con Ivan Juric. Il Torino aveva provato ad acquistare il brasiliano una prima volta per il mercato invernale del 2022, quando già da tempo era nell’aria la partenza di Gleison Bremer, nell’estate successiva. Le richieste dell’Udinese (ben oltre i 15 milioni) fecero naufragare la pista, così come poi evaporò anche Federico Gatti, portato via sul più bello dalla Juventus. Ma adesso Becao è in uscita, ha chiesto di essere ceduto, punta a raddoppiare l’ingaggio e trovare nuove motivazioni. Non intende rinnovare il legame in scadenza tra un anno, il club friulano ormai sta lavorando solo per incassare il più possibile dalla sua cessione. La famiglia Pozzo chiede 10 milioni più bonus (ma trattabili, si è già compreso).

E cosa ha portato in luce la giornata di ieri? Un altro scatto in avanti del Torino, con Vagnati che ha alzato l’offerta: 7 milioni. Il dt granata ha così superato l’Atalanta, altro club interessato al centrale. In questo momento, di conseguenza, il Torino è la squadra italiana più vicina al brasiliano. Che ha offerte pure dall’estero, ma il difensore preferirebbe restare da noi. Sul mercato, le trattative per Becao possono essere condizionate dalla variabile dettata da Perr Schuurs, ovviamente. Presumibilmente, ma non obbligatoriamente, visto quanto il brasiliano interessa a Vagnati e piace a Juric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA