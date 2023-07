Calciomercato Torino in uscita: Parma su Kone, in due per Rauti

TORINO - Il Toro rimane sulle priorità , che restano il reperimento di un ulteriore quinto e di un attaccante esterno . Nel mentre Vagnati guarda ai centrali di difesa - in uscita come in entrata - e a un centrocampista centrale. Il lavoro al dt certo non manca, e come potrebbe essere altrimenti essendo lunedì ufficialmente iniziato il mercato. Nonostante la rete tra incontri, telefonate e messaggi sia già bella estesa, il dirigente granata non può dimenticarsi di dedicare tempo anche alle uscite dei giovani.

Che si tratti di chi è già in rosa come Bayeye o Gemello, o di chi è rientrato dai prestiti come Kone o Rauti. Iniziando da quest’ultimo, cioè dall’attaccante di Legnano (23 anni compiuti ad aprile), bisogna partire da un presupposto: il contratto è in scadenza nel 2024, quindi prima di prestarlo il Toro dovrebbe procedere con il rinnovo di contratto. In assenza di un prolungamento, il giocatore sarà invece definitivamente ceduto.

Rauti richiesto in Serie B: Cittadella e Feralpisalò

Due le società che in Serie B sono pronte a credere alla voglia di riscatto di Rauti: il Cittadella e la neopromossa Feralpisalò. Quale possa essere la destinazione, all’attaccante toccherà invertire decisamente la rotta, rispetto alla passata stagione: molto deludente, visto che la casella delle reti segnate è rimasta desolatamente vuota. Il numero di apparizioni non è stato bassissimo - 17 - ma il minutaggio globale sì: 520’ con nessuna partita disputata per intero. Per Rauti si è però anche trattato della prima esperienza in Serie B, dopo quelle collezionate in C con Monza, Palermo e Pescara (71 gare totali e 11 gol).

Il Parma punta Kone per conquistare la promozione

Diversa, invece, la parabola di Kone al Frosinone: il centrocampista ivoriano, che 23 anni li ha compiuti a marzo, è stato protagonista di un buon campionato a Frosinone, per di più concluso con la promozione nella massima serie dei laziali. Diciannove le presenze, e 2 i gol, per un altro granata che ha soltanto un anno di contratto. I trascorsi con Cosenza, Crotone e appunto Frosinone (sempre in B) lo rendono appetibile ad alti livelli nella categoria. Ad esempio, Kone piace a Pecchia, tecnico di un Parma che approccerà la prossima stagione con la ferma intenzione di conquistare la promozione. Da mandare a giocare c’è poi il portiere Luca Gemello: piace al Cosenza. Questo mentre Bayeye, anche per questioni numeriche, dovrebbe iniziare il ritiro con Juric per poi essere mandato in prestito nel corso dell’estate.