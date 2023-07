Torino: c'è anche Messias per la trequarti

TORINO - Un altro nome si aggiunge alla rosa di pretendenti per il ruolo di trequartista granata in vista della stagione che il Toro approccerà lunedì con il raduno al Filadelfia, e che anticiperà di una settimana la partenza per il ritiro di Pinzolo.

Per Pereyra occhio all'Inter

Una possibilità conduce anche a Messias, a lungo inseguito soprattutto nell’estate del 2021, quando in definitiva ad assicurarselo dal Crotone fu il Milan: dove il brasiliano che si è affacciato molto tardi al professionismo ha collezionato in totale 68 gare mettendo a segno 12 gol. Cinque, in 26 partite, le reti realizzate nell’anno dello scudetto. Potrà essere una soluzione, ma non è una priorità anche in considerazione della carta d’identità non più verdissima: l’ex di Casale, Chieri e Gozzano - che ha sempre fatto sapere che a Torino giocherebbe molto volentieri -, ha compiuto 32 anni il 13 maggio. Questo mentre Vagnati non ha perso le speranze di riprendere Miranchuk dall’Atalanta e contestualmente monitora l’evolversi della situazione di Pereyra - svincolato dall’Udinese e sul quale, tra le altre, è balzata anche l’Inter - nonché di Darder dell’Espanyol e Praet del Leicester.