Schuurs-West Ham: il Toro prova a resistere. Le prossime mosse granata

TORINO - Avanti un altro. Su Perr Schuurs , il fortissimo centrale del Toro, si è fatto avanti, più o meno ufficialmente, un altro club, che si affianca ad altre società top: il West Ham . I londinesi hanno molti soldi da investire sul mercato - vedi lo scorso anno l’acquisto di Gianluca Scamacca per 30 milioni (un giocatore che potrebbe tornare in Italia, visto che la Roma lo sta seguendo) - e hanno messo gli occhi sul granata anche perché da quelle parti c’è bisogno di un forte difensore e Schuurs, in questo momento, è uno dei più forti in Italia e probabilmente in Europa.

Incroci di lusso

L’aspetto curioso è che il West Ham in questo momento ha alzato il muro su Nikola Vlasic, il trequartista che il Toro vorrebbe consegnare a Ivan Juric al più presto. Insomma, si sta scatenando un vero e proprio intrigo. Schuurs, nel frattempo, continua a piacere tantissimo al Liverpool che già la passata stagione ha corteggiato il giocatore prima che andasse al Toro. E in Italia c’è il Napoli che, dopo aver incassato 60 milioni dal Bayern per Kim, sta cercando il sostituto e sta puntando forte su Schuurs. Le intenzioni di Urbano Cairo sono quelle di tenerlo almeno per un’altra stagione, ma se dovesse arrivare una proposta importante il calciatore sarà ceduto, purché a non meno di 30 milioni. In questo caso i granata reinvestirebbero subito il denaro incassato per rinforzare ulteriormente la squadra. Insomma, aspettiamoci di tutto. Il mercato del Torino è in fermento e Juric aspetta rinforzi. Ricordiamo che la squadra si ritroverà il 10 luglio al Filadelfia per un preraduno. Il 17, poi, la partenza per Pinzolo. E per lunedì al Fila è atteso anche Schuurs.