Sartori conferma: "Doig andrà al Torino"

Indiziati a partire restano Schuurs e Singo

Il primo scatto verso Doig era infatti stato compiuto dal Bologna, prima che fosse Vagnati a inserirsi per l’esterno sinistro, o almeno prevalentemente tale, dei gialloblù. L’affare si chiuderà attorno ai 7 milioni di euro, considerato che il dt granata ne ha inizialmente messi sul piatto 6 e Sogliano, ds del Verona, è partito da una richiesta di 8. Cosa manca per ufficializzare lo scozzese? Poco, la definitiva intesa sul costo del cartellino è vicina, ma non sarà semplice per Vagnati poter chiudere prima di procedere con una cessione: gli indiziati rimangono Schuurs e Singo. Questo secondo piace al Milan che sul piatto ha messo Messias, per l’olandese l’uomo mercato del Torino spera si apra un’asta tra l’interesse manifestato dalle inglesi Liverpool, Crystal Palace e West Sam e il gradimento del Napoli, che deve sostituire Kim passato al Bayern.