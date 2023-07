Torino, voglia di chiudere subito per Doig e Vlasic

TORINO - Domani il Torino si ritroverà per l’inizio della stagione: visite mediche, primi allenamenti, quindi tra una settimana la partenza alla volta di Pinzolo dove il lavoro entrerà ancora più nel vivo. Anche in virtù delle amichevoli di sabato 22 luglio (alle 17) contro la Feralpisalò e di venerdì 28 (ore 15) contro il Modena: i biglietti per entrambe le gare sono acquistabili sul circuito vivaticket a 13 euro.

Parte Schuurs? Tutto su Becao

Mentre i granata tornano a disposizione di Juric, prosegue l’attività di Vagnati sul mercato. Due i principali obiettivi, i giocatori che il dt punta a consegnare in tempi ragionevolmente brevi al tecnico croato: Doig per il quale c’è l’accordo con il giocatore e una minima distanza tra le società (il Toro ha offerto 6 milioni, l’ok del Verona dovrebbe arrivare a 7), e Vlasic per il quale continua la trattativa con il West Ham granitico nella richiesta di 13 milioni. Resta invece Becao il principale candidato a prendere il posto di Schuurs, per il quale la coda di pretendenti va dallo stesso West Ham al Crystal Palace, dal Liverpool al Napoli.