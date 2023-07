Torino, Adopo si accasa all'Atalanta: il comunicato del club

"Atalanta B.C. è lieta di comunicare che il calciatore Michel Ndary Adopo si è legato al Club nerazzurro dopo che nella scorsa stagione, 2022/23, ha totalizzato 11 presenze col Torino, di cui 9 in Serie A e 2 (con un gol) in Coppa Italia" si legge nel comunicato dell'Atalanta.

Atalanta, ecco Adopo: il comunicato ufficiale

"Nato il 19 luglio 2000 in Francia a Villenueve-Saint-Georges da genitori di origini ivoriane, è cresciuto a livello giovanile nel suo Paese natale, dapprima nel Bussy-Saint-Georges e successivamente nel Torcy. Il 30 gennaio 2018 si trasferisce al Torino, militando per tre anni (50 presenze, 2 gol e 7 assist) nella formazione Primavera con la quale vince la Coppa Italia e la Supercoppa di categoria. In maglia granata fa il suo esordio in Serie A il 5 gennaio 2020 contro la Roma, avversario contro il quale, nella gara di ritorno, colleziona anche la sua seconda presenza nella massima serie, relativamente alla stagione 2019/20. Segue una stagione e mezza in prestito in Serie C, alla Viterbese, in forza alla quale disputa complessivamente 53 partite, mettendo a referto anche 3 gol e 1 assist. Nella stagione 2022/23 torna a Torino per far parte in piante stabile dell’organico della Prima Squadra. Il 13 agosto 2022, nel vittorioso match in trasferta contro il Monza, gioca la sua prima partita da titolare in Serie A e l’11 gennaio 2023 segna nei tempi supplementari della partita di Coppa Italia contro il Milan la rete della vittoria per 1-0 che permette ai granata di qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Atalanta B.C. rivolge un caloroso benvenuto a Michel Ndary Adopo, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra" prosegue il comunicato dei nerazzurri.