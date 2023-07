Toro, mercato in uscita: la priorità è una squadra per Verdi

TORINO - Cinque personaggi in cerca di…futuro. Oggi, al raduno del Torino per l’inizio ufficiale della stagione 2023/2024, ci saranno anche alcuni giocatori il cui futuro potrebbe - o meglio, dovrebbe - essere lontano dai colori granata. Esuberi, giovani da mandare a giocare per fare esperienza e pezzi pregiati sul mercato per finanziare le operazioni in entrata: Ivan Juric lavorerà anche con chi, a Pinzolo dal 17 al 28 luglio, potrebbe non esserci.

E intanto il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati è impegnato su più fronti per garantire alla società liquidità da reinvestire per migliorare il gruppo. Tra le priorità c’è la situazione che riguarda Simone Verdi: il trequartista, nell’ultima stagione in prestito al Verona, ha ancora un anno di contratto con i granata. Il Torino punta a cederlo a titolo definitivo, ma le resistenze delle squadre interessate (compreso lo stesso Verona) riguardano il ricco ingaggio che percepisce il classe 1992, vicino ai 2 milioni di euro. Dal canto suo, Juric ha già valutato Verdi nel 2021, ritenendolo non idoneo al suo tipo di gioco. Inevitabile, quindi, che le strade si separeranno.

Torino, Singo verso l'addio: la situazione

In vendita - ma in questo caso sarebbe una plusvalenza - anche Wilfried Singo che ha ancora un anno di contratto ma non ha intenzione di prolungare. Nel ruolo, il Torino ha già acquistato per 7 milioni di euro Raoul Bellanova dal Cagliari e si prepara a salutare l’ivoriano. La richiesta di Cairo si aggira sui 15 milioni, ma l’impressione è che con un’offerta da 10-12 milioni Singo poterebbe essere ceduto. Su di lui c’è l’interesse del Milan e, come anticipato da Tuttosport, potrebbe rientrare nel discorso di un possibile ritorno in granata di Tommaso Pobega.

Torino, la situazione di Warming, Seck e Bayeye

Capitolo prestiti: a Torino è rientrato Magnus Warming dopo una stagione non certo entusiasmante - 338 minuti in totale - vissuta in Serie B tedesca, al Darmstadt. Il danese dovrebbe nuovamente partire a titolo temporaneo, ma in questo caso servirebbe rinnovare l’accordo con il Toro in scadenza tra un anno. Demba Seck, invece, ha vissuto l’ultima stagione a disposizione di Juric ma non ha convinto e potrebbe andare via in prestito per fare esperienza. Stesso destino per Brian Bayeye, che in stagione si è fatto notare quasi esclusivamente l’assist per Adopo in Coppa Italia contro il Milan e ha bisogno di giocare con continuità.